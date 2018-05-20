Ünlülerin tatil rotaları

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Televizyon, sahne ve spor dünyasının yıldız isimleri yaz tatili için geri sayıma geçti. Sıcakların iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde, HT MAGAZİN birbirinden ünlü isimlerin yaz tatilini nerelerde, kimlerle geçireceklerini sizler için araştırdı. 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi tatili bölse de kimi ünlü seçim sonrasına plan yapıyor, kimileriyse tatilin ilk bölümünü seçimden önce yapıp seçim sonrası ikinci tatili planlıyor.

İşte ünlü isimlerin Bodrum’dan Rio’ya kadar uzanan tatil rotaları...