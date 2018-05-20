Ünlülerin tatil rotaları

Televizyon, sahne ve spor dünyasının yıldız isimleri yaz tatili için geri sayıma geçti. Sıcakların iyiden iyiye hissedildiği şu günlerde, HT MAGAZİN birbirinden ünlü isimlerin yaz tatilini nerelerde, kimlerle geçireceklerini sizler için araştırdı. 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi tatili bölse de kimi ünlü seçim sonrasına plan yapıyor, kimileriyse tatilin ilk bölümünü seçimden önce yapıp seçim sonrası ikinci tatili planlıyor.
İşte ünlü isimlerin Bodrum’dan Rio’ya kadar uzanan tatil rotaları...
DATÇA YOLU GÖZÜKTÜ
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen’in Muğla’nın Datça İlçesi’ne bağlı Palamutbükü’nde 10 dönümlük arazisi olduğu biliniyor. Usta sanatçı, denize sıfır konumdaki arazisinde yer alacak 19 villalık havuzlu sitenin yapımının devam ettiği şu günlerde Datça’ya giderek bu sürecin bizzat başında bulunacak. Bir yandan da yaz tatili yapacak.
MAVİ TURDAN SONRA DALIŞ
Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, Bodrum Yalıkavak’taki evlerinde başlayacak tatillerine mavi turla devam edecek. Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ve Çağatay Ulusoy gibi yakın dostlarıyla, Kaş’ta dalış tatili de yapacaklar.
ÖNCE RİZE, SONRA BREZİLYA
‘Yeni Gelin’ dizisiyle milyonları SHOW TV ekranında buluşturan Jessica May, dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Hüseyin Kara’nın memleketi Rize’ye giderek Kara’nın ailesiyle tanışacak. May ve Kara, haziran ayının sonunda Rio’da nikâh masasına oturacak. Çiftin nikâh şahitlerinden biri eski futbolcu Alex de Souza olacak.
BALKAN TURU
Fulya Zenginer, tatil için bu yıl da müdavimi olduğu Bodrum’a gidecek. Gümüşlük’te ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte tatil yapacak olan Zenginer, ağustos ayındaysa Balkan turuna çıkmayı planlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.