Jessica May podyumda

Show TV’nin beğenilen dizisi ‘Yeni Gelin’de Bella karakterini canlandıran Brezilyalı oyuncu Jessica May, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında düzenlenen Çiğdem Akın’ın defilesinde modellik yaptı. HT Magazin'in haberine göre, defilede iki farklı kıyafet tanıtan güzel oyuncu, podyumdaki rahat tavırlarıyla profesyonel modellere taş çıkardı.

Jessica May