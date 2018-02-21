Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre, fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ve menajeriyle Bebek'te objektiflere takılan Jessica May’ın elinde ki kitap dikkat çekti.



Çıkışta habercilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, “Türkçe’de çok mecaz anlamlı sözler ve deyim kullanılıyor o yüzden anlamıyorum. Anlayamamakta sinirlerimi bozuyor. Kitap atasözlerini ingilizce anlatıyor, bana çok yararlı oldu” diye konuştu.

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