HT Magazin’de yer alan habere göre, ikinci sezonunda koltuğunu hiç kaptırmayan sevilen dizi, 28’inci bölümüyle de geleneği bozmadı.



Kalender Ağa’nın, Bella ve Kamil’in kurduğu mahkemede kendini yargılayıp eşlerini boşamamaya karar verdiği bölüm, Tüm Kişiler izleyici kategorisinde günün en çok izlenen yapımı oldu.



Jessica May