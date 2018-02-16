İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fadıl Akgündüz ile bazı müştekiler katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.



30'A YAKIN DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ YAPTIM

Müştekilerden Recep Türker, "2011'de Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 30 yakın devre mülk sözleşmesi yaptım. Bunun karşılığında bir milyon 50 bin Euro para ödedim. Sözleşme yaptıktan sonra önceleri az miktarda, ancak sonra artan kira bedeli aldım. Ortalama 140 bin TL civarında kira bedeli aldım. Daha sonra kesildi. Tapularımı aldım. Şikayetçiyim" dedi.



BAZI HİSSELERE İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞ

Müştekilerden Mustafa Çelik ise "2011 yaz ayında Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 12 adet devre mülk sözleşmesi yaptım. Bunun karşılığında bir milyon 200 bin TL ödedim. 30 ay civarında aylık bin TL kira bedeli aldım. 2014'de Maldivler projesinden 60 bin TL karşılığında 2 devre mülk sözleşmesi yaptım. Paramın ödenmesini istiyorum. Para yok diyorlar. Ancak yan tarafta bir oteli satın aldıklarını söylüyorlar. Şikayetçiyim. Şirketten alacaklı olan bazı şahısların alacak davası açmışlar. Bu davadan dolayı bu arkadaşların hisselerine icra takibi başlatılarak haciz işlemi yapılacağını duydum. Burada bizim hisselerimizin de yok pahasına elimizden alınma durumu olabilir. Bunu da mahkemenin dikkatine sunuyorum" diye konuştu.

Diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını söyledi.





AVUKATLAR TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, söz alan müşteki avukatları ise Akgündüz'ün tahliye olduktan sonra projeyi tamamlayacağı yönünde mahkeme huzurunda söz verdiğini hatırlatarak, müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmediğini belirttiler. Akgündüz'ün yeniden tutuklanmasını talep ettiler.



"YABANCI YATIRIMCIYA ULAŞAMIYORUZ"

Mahkeme başkanı projedeki son durumu sorması üzerine Akgündüz şunları söyledi: "Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Burada bazı yerli firmalarla görüştük. Yaz aylarında parekende satışa açacağız. Daha düşük fiyatlarla. Tek bir yatırımcıyla şuan da proje olmuyor. 50-100 yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyoruz. Yurtdışından yabancı yatırımcının olmasını biz de arzu ederdik. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz." Akgündüz'ün bu ifadesi üzerine mağdurlar, "Dolandıracağı yeni kişiler arıyor" diye tepki gösterdi.



BİLİRKİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu düzenlemek üzere görüşülen bilirkişilerden T. K.'nin özel nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacağını beyan ettiğini, C. H. A. ile telefonla irtibata geçilmeye çalışıldığı ancak irtibat kurulamadığını belirtti. Her iki bilirkişi hakkında "görevi ihmal" suçundan gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme heyeti, Akgündüz'ün tutuklanmasına yönelik talebi reddederek duruşmayı erteledi.