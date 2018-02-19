Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı dizinin, dün akşam ekranlara gelen ilk bölümü sonrası yayınlandı. Jet Sosyete, Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekranlara gelen dizisi olarak büyük merak uyandırdı. Gülse Birsel'in daha önceki sitcom dizileri olan Avrupa Yakası ile Yalan Dünya izleyicinin büyük beğenisini almıştı. İşte Jet sosyete'nin ilk bölümü ve 2. yeni bölüm fragmanına dair detaylar.

JET SOSYETE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gülse Birsel'in yeni kahkaha dolu dizisi Jet Sosyete'nin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte o fragman:

JET SOSYETE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesi...

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

JET SOSYETE OYUNCU KADROSU

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

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