Jet Sosyete bu akşam başlıyor. İlk bölüm için uzun zamandır bekleniyordu. Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi 'Jet Sosyete' Star’da izleyicileri ile buluşacak.

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek “Jet Sosyete” yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlara gelecek.

JET SOSYETE OYUNCU KADROSU

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

Heyecanla beklenen Jet Sosyete 18 Şubat Pazar 20.00'da Star'da!

Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesi...

JET SOSYETE KONUSU

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

Yayın Günü: 18 Şubat Pazar

Yayın Saati: 20.00

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