Jet Sosyete ne zaman başlıyor? Kadrosunda yıldız isimleri barındıran Jet Sosyete'nin yayın tarihi belli oldu. Gülse Birsel'in kaleminden ekranlara gelecek olan Jet Sosyete'nin ne zaman başlayacağı, diziseverler tarafından merak edilen konulardan birisi. Peki, Jet Sosyete ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte Jet Sosyete fragmanı ile başlama tarihi...

JET SOSYETE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel ve Sarp Apak gibi yıldız isimleri barındıran Jet Sosyete'nin ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Jet Sosyete ilk bölümüyle 18 Şubat Pazar günü saat 20.00'da Star TV'de ekranlara gelecek.

Jet Sosyete fragmanı;

JET SOSYETE OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

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