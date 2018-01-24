Jet Sosyete'den ilk fragman geldi. Daha önce ekranlarda komedi fırtınası estiren Avrupa Yakası ile tahtını kuran Gülse Birsel'in yeni dizisi merakla bekleniyor. Şubat ayında yayınlanması beklenen Jet Sosyete'de birbirinden usta isimler yer alıyor.

JET SOSYETE'DEN İLK FRAGMAN

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

JET SOSYETE OYUNCU KADROSU

Jet Sosyete konusu kadar oyuncularıyla da dikket çekiyor. Dizinin kadrosunda; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun yer alıyor.

Jet Sosyete

Jet Sosyete fragman

Jet Sosyete oyuncu kadrosu

Jet Sosyete ilk fragman

Jet Sosyete ilk bölüm

Jet Sosyete ne zaman başlayacak

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