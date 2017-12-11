Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından açıktan Devlet Memuru (Sivil Memuru) alımı için 7-28 Kasım 2017 tarihinde başvurusu alınan Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları açıklandı mı? Jandarma Sivil Memur Mülakat sınavı ne zaman? İşte detaylar...

JGK JANDARMA SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Jandarma Sivil Memur alımı için yayımladığı kılavuza göre başvuru sonuçları 11 Aralık 2017 (bugün) tarihinde açıklanacak. Fakat bu saate kadar başvuruların açıklanmaması adayların başvuru sonucu için merakını gittikçe arttırdı. Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları açıklandığı anlık olarak takip edilip haberimizin içerisinde yer alacaktır.

JANDARMA SİVİL MEMUR ALIMI MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Jandarma Sivil Memur alımı için başvurularını gerçekleştiren adayların başvuru sonuçları açıklandıktan sonra mülakat sınavı 2-18 Ocak 2018 tarihlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30'da başlayacak.

Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00'da hazır bulunacaktır.

MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN NELER GETİRİLMESİ GEREKECEK?

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde , diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim ederek getireceklerdir:

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları, unvanların karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışın da öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi eklenecektir).

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi , aslı adayların yanında bulunacaktır.

c. Ġstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ç . Tablo - 1 ve Tablo - 2’de m ürac aat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık, K alorifercilik Alanında Ustalık/ Kalfalık Belgesi vb.) ,

d . Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmeyecek ).

e . Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi .

f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil k aydı , (E - Devlet çıktısı kabul edilmeyecek)

g. Ġkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak).

ğ. ġehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (SGK’dan şehit ve vazife malul ü alındığına dair yazı ile Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlükleri tarafından verilen şehit ve vazife malulü yakını olduğunu gösterir kimlik kartının aslı veya fotokopisi ).

h . YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ı . Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma fotokopisi en a ltta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

i . Adayların sınavlara gelirken ya nlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş ,

j . Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teç hizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

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