Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa’nın yıldızı Jhon Murillo, Antalya kampında HABERTÜRK’e açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Lacivert-Beyazlı formayla bu sezon çıktığı 18 maçta fileleri 4 kez havalandıran 22 yaşındaki Venezuellalı golcü, Paşa’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Buradan çok etkilendim” dedi.

‘İNİŞLER ÇIKIŞLAR BİZİ ETKİLEDİ’

“Takım olarak lige istediğimiz gibi bir başlangıç yaptık aslında. İlk başlangıç için hedeflerimizi gerçekleştirdik. Daha sonra iyi de gittik ama ligin ortalarına yaklaştığımızda iniş ve çıkışlarımız oldu. Bazı kazanabileceğimiz puanları kaybettiğimiz maçlar oldu. Ve bu iniş çıkışlar neticesinde ligi istediğimiz yerde tamamlayamadık. İkinci yarıda daha iyi bir iş yapabileceğimize inanıyorum. Şimdi Antalya’dayız ve ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde hazırlanıp ilk yarı yaptığımızdan daha iyi bir iş yapma peşindeyiz.”

‘KAMP BENİM İÇİN FIRSAT’

“Kişisel olarak konuşacak olursam ben lige çok iyi bir başlangıç yapamadım açıkçası. Birkaç maç yaptıktan sonra daha iyi adapte olmuş hissettim ve takımıma da bazı maçlarda önemli katkı sağlayabildim. Daha sonra 7-8 karşılaşma geçip ligin ortasına geldikten sonra ben de bir düşüş yaşadım ve istediğim Murillo’yu sahada gösteremedim. Benim için de buradaki kamp bir fırsat. Belki ikinci yarıda daha iyi bir iş yapabilirim. Ama ilk devrede de takıma yardımcı olabildiğim bazı maçlardan dolayı kendimi mutlu hissediyorum.”

‘TESİSLERİMİZ İNANILMAZ’

“Daha önce de defalarca söyledim. Aslında buraya geldiğimde çok etkilendim. Özellikle kulübün sahip olduğu tesisler gerçekten inanılmaz. Üstüne söyleyecek hiçbir şey yok. En üst düzeyde tesisler var. Ve her futbolcunun çalışmak isteyeceği tesisler. Ben de burada olduğum için oldukça mutluyum. Harika bir oyuncu grubumuz var. İyi bir antrenöre sahibiz. Onlarla birlikte iyi işler çıkarmaya çalışıyoruz. Kulüp yapısından da bu açıdan oldukça memnunum.”

‘HER İDMANDA YÜZDE 100’ÜMÜZÜ VERMELİYİZ’

“Bu kampın kesinlikle bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayın 14’üne kadar buradayız. Burada çalışmak için yeterince zamanımız var. Hem kişisel olarak hem de takım olarak geliştirmemiz gereken yönleri geliştirebiliriz. Oldukça iyi bir ortam var burada. Hocamızın da söylediği gibi her antrenmanda iyi bir iş çıkartıp elimizden gelenin en iyisini, yüzde yüzümüzü gösterip 2. yarıya hazırlanmaya çalışıyoruz. Ve bu kampında buna çok yararlı olacağını düşünüyorum.”

''FAVORİM BEŞİKTAŞ AMA...''

“Şampiyonluk yarışı için konuşmak çok zor. Çok fazla takım Başakşehir’in şampiyon olacağını düşünmüyordur ama ilk yarıyı lider bitirdiler. Galatasaray ve Beşiktaş gibi şampiyonluk için iddialı takımlar var. Onlar da mücadele ediyor. Benim kişisel olarak şampiyonluğu kazanacağını düşündüğüm takım Beşiktaş. Ama dediğim gibi Başakşehir de en güçlü favorilerden birisi. O yüzden şampiyonlukla alakalı çok net tahminlerde bulunmak fazla mümkün değil.”

''İSTİKRARI DEVAM ETTİRMELİYİZ''

“Kendimizle ilgili şunu söyleyebilirim ki çok iyi bir kamp dönemi geçiyoruz. Eğer bunu böyle sürdürebilirsek ve ikinci yarıya iyi başlayabilirsek ligi ilk 5-6 içerisinde bitirebiliriz. Aslında ilk yarıda da iyi karşılaşmalarımız oldu. Ama oynadığımız iyi maçlardan sonra kötü performanslarımız da var. Önemli olan ikinci yarıda oynadığımız en iyi maçı referans alarak bunun istikrarını devam ettirmek. Çünkü ancak bu şekilde ligde yukarılara, istediğimiz pozisyonlara doğru devam edebiliriz.”

''ETO'O İLE İLGİLİ HEP HAYAL KURUYORDUM''

“Eto'o ile aynı sahada olmaktan çok gurur duydum. Çünkü bunun hayalini sürekli kurmuştum. Onunla karşılaşma hayalim hep vardı. Gerçi karşılıklı oynamayı hayal edememiştim çok fazla. karşılıklı oynadığınızda da gerçekten büyük hayranlık uyandıran bir oyuncu. Burada hayallerimi gerçekleştirme şansı elime geçti. Oldukça mutlu oldum. Maçtan sonra da tanışma fırsatı buldum. Hayran olduğum, idolüm olan biriyle tanışmak da beni çok mutlu etti.

Jhon Murillo

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