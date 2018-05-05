Jiangsu Shuntian - Changchun YaTai maç önü

Jiangsu Shuntian ve Changchun YaTai, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Jiangsu Shuntian 13 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Changchun YaTai 11 puanda ve 9. sırada. Jiangsu Shuntian son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Changchun YaTai son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 451 kodlu maçı oynayanlar; Jiangsu Shuntian galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Changchun YaTai galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Jiangsu Shuntian son haftadaki Shanghai East Asia müsabasında 2-3 kazandı.

Changchun YaTai ise Beijing Guoan maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jiangsu Shuntian, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Changchun YaTai, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Changchun YaTai 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.