Jiangsu Shuntian - Dalian Aerbin rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Jiangsu Shuntian ile Dalian Aerbin, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Jiangsu Shuntian 16 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Dalian Aerbin 6 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Jiangsu Shuntian, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dalian Aerbin son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 417 kodlu maçı oynayanlar; Jiangsu Shuntian galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Dalian Aerbin galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Jiangsu Shuntian son hafta oynanan Dalian Aerbin maçında 1-0 kazandı.

Dalian Aerbin ise Jiangsu Shuntian karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Jiangsu Shuntian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Jiangsu Shuntian, kendi sahasında 10 gol attı, 4 gol yedi.

Dalian Aerbin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dalian Aerbin, 1 gol atarken 14 gol yedi.