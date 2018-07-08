Jiangsu Shuntian - Shenzhen Phoenix karşılaşma önü

Jiangsu Shuntian ve Shenzhen Phoenix, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Jiangsu Shuntian son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 410. İddaa'da Jiangsu Shuntian kazanır 1.65, berabere biter 3.50, Shenzhen Phoenix kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Jiangsu Shuntian son haftadaki Shanghai East Asia müsabasında 2-3 kazandı.

Shenzhen Phoenix ise Chongqing Lifan maçında 0-2 kazandı.