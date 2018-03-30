Eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine getirilen Bolton'ı, Savunma Bakanlığı'nın girişinde karşılayan Mattis, "Duydum ki, gerçekten de şeytanın vücut bulmuş haliymişsin ve seninle tanışmak istedim" dedi. Bolton, Mattis'in şakasına kahkahalarla yanıt verdi ve ikili birlikte kapıdan içeri girdi.

Trump, Washington'ın yerleşik güç odaklarıyla ilişkilerini ve Kongre'deki parti dengelerini gözeterek Beyaz Saray'da kendine özgü bir yol çizmeye çalışırken kabinesi ve yakın çalışma ekibinde bugüne kadar 30'a yakın ismi değiştirdi.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine 13 Mart'ta son veren ve yerine ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun getirileceğini açıklayan Trump, daha iyi anlaşacağını düşündüğü isimlerle çalışma noktasında kararlı bir mesaj verdi.

22 Mart'ta da Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verdiğini duyuran Trump, bu göreve 9 Nisan'dan itibaren ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'ı getireceğini söyledi.

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