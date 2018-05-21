Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pereira profesyonel futbol yaşantısında kulüp bazında Avrupa, Lig ve Kupa maçlarında 438 maçta forma giydi.



Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre 15 gol atan oyuncu futbolculuk yaşantısında en son golünü ise 4 Eylül 2010’da Beira-Mar ile Sporting Lizbon arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada atmıştı. Oyuncu söz konusu dönemin ardından geçen 8 yıllık sürede golle tanışamamıştı. Pereira 2 bin 811 gün sonra Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’un evinde Kardemir Karabükspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki golle takımını galibiyete taşırken, kariyerinde ise uzun süredir devam eden gol hasretine son verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER