Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük görevine gelen Fatih Terim'in yardımcılıklarını yapacak isimlerden birinin Johan Elmander olduğu iddia edildi. Peki Johan Elmander kimdir? İşte detaylar.

JOHAN ELMANDER KİMDİR?

Johan Elmander, 27 Mayıs 1981 tarihinde İsveç'in Alingsås şehrinde dünyaya geldi. İsveç'te çeşitli kulüplerde futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine Holmalund takımında başladı. İlk olarak forvet mevkiinde oynayan Elmander, bir süre sonra orta saha oyuncusu oldu ve transfer olduğu Örgryte takımında da orta saha mevkiisinde oynadı.

18 yaşında performansıyla dikkat çeken Elmander, Hollanda'nın büyük kulüplerinden Feyenoord'a transfer oldu. 2000-2004 yılları arasında Feyenoord'da forma giyen Johan Elmander, fazla forma şansı bulamadı. Henüz 21 yaşındayken takımıyla birlikte kazandığı bu Avrupa Kupası'nın ve Yunanistan'a karşı oynadığı ilk millî maçın ardından 2002-03 sezonunda ülkesinin öne çıkan takımlarından Djurgården'e kiralık olarak transfer oldu.

1 sezon boyunca 39 maça çıktığı Djurgården'in ardından Hollanda'nın NAC Breda takımına transfer olarak 31 maçta 7 gol attı. Yetenekleriyle dikkat çeken Elmander, daha sonra Danimarka ekibi Brondby'e transfer oldu. Burada takımın en golcü isimlerine yaptığı asistler ve attığı gollerle dikkat çeken Elmander, 4,5 milyon euro karşılığında Fransa'nın Toulouse takımına transfer oldu.

Santrafor olarak görev yaptığı Toulouse'da 32 maçta 11 gol attı ve takımının Şamoiyonlar Ligi'ne gitmesinde büyük rol oynadı. İkinci sezonunda da aynı istatistiği sergileyen Elmander, 11 milyon pound transfer ücretiyle Bolton Wanderers takımına transfer oldu.

Bolton Wanderers takımında çıktığı 92 maçta 18 gol atan Elmander, Galatasaray'ın dikkatini çekti ve 30 Mayıs 2011 tarihinde Galatasaray'a transfer oldu ve iki yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'da 61 maçta 17 gol atan Elmander, 21 Ağustos 2013 tarihinde Johan Elmander, 2013-2014 sezonunun sonuna kadar İngiliz kulübü Norwich City'ye kiralandı.

Burada da 29 maçta 1 gol atan Johan Elmander, 2014-15 transfer döneminde yeniden Brondby'e döndü ve 48 maça çıktı.

Johan Elmander

Johan Elmander kimdir?

Johan Elmander kaç yaşında

galatasaray

fatih terim