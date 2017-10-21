John Kelly'den Trump'a destek: 'Bu görüşmeyi yapmanın mükemmel bir yolu yok!'

Kendisi gibi asker olan oğlunu Afganistan’daki bir çatışmada kaybeden Kelly, düzenlediği basın toplantısında, "Başkan Trump’a o görüşmeyi yapmamasını, zira böyle bir acıyı geçirecek hiçbir sözün bulunmadığını belirttim. Ama o bana 'Aramam daha doğru olur' diye karşılık verdi. Böyle bir görüşmeyi yapmanın mükemmel bir yolu yok” ifadelerini kullandı.

Kelly, oğlu için o zaman şimdiki Genelkurmay Başkanı Joe Dunford’ın kendisini aradığını ve "Öldüğü zaman tam yapmak istediği işi yapıyordu. (Orduya) Yazıldığında aldığı riski biliyordu. Öldüğünde etrafında bu dünyadaki en iyi insanlar vardı, arkadaşları" dediğini aktardı. Kelly, "Başkanın bu dört aileye söylemeye çalıştığı da buydu" dedi.

Demokrat Kongre Üyesi Frederica Wilson, Trump ve ölen askerin eşi arasındaki konuşmayı duyduğunu iddia ederek, konuşmanın içeriğini basına açıklayan ilk kişi oldu.

Trump, duyarsızlıkla suçlandığı bu sözlerinden sonra, Barack Obama'nın başkanlığında savaş sırasında ölen askerlerin yakınlarıyla kişisel görüşmeler yapmayabileceğini ima ederek, gafletini daha da büyütmüş, daha sonra Obama'nın konuyla ilgili politikasının ne olduğundan emin olmadığına işaret etmişti.

Oğlu Robert 7 yıl önce Afganistan’da öldüğünde, bir önceki başkan Barack Obama’nın da kendisini aramadığını doğrulayan Kelly, ancak bundan dolayı eski başkanı suçlamadığını, bütün başkanların aramayı tercih etmediğini ama mektup yazdıklarını anlattı.

John Kelly

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