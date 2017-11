John Lennon'a ait kayıp eşyalar Berlin'de ortaya çıktı

Berlin Suç Dairesi ve savcılık tarafından Berlin Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan basın toplantısında, olaya ilişkin bilgi verildi ve aralarında Lennon'a ait gözlükler, günlükler ve Beatles grubunun konserinde kaydedilen ses bandının da bulunduğu 86 parça eşya basın mensuplarına gösterildi.

Berlin Suç Dairesinden Carsten Pfohl, eşyaların bir kısmının müzayede şirketinde, bir kısmının da operasyon kapsamında dün bir kişinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirildiğini söyledi.

Pfohl, kendilerine söz konusu eşyalarla ilgili bilginin, iflas eden bir müzayede şirketinin yönetiminden temmuz ayında geldiğini, ardından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında dün bir kişinin evine ve işyerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Pfohl, eşyaları aracının bagajında yedek lastiğin bulunduğu bölümde sakladığı tespit edilen bu kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Berlin Savcılığından Susann Wettley de 58 yaşında Türk kökenli Alman vatandaşı olan bu kişinin çalıntı mal bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alındığını ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında New York'ta John Lennon'un eşi Yoko Ono'nun da dinlendiğini ve eşyaların John Lennon'a ait olduğunu söylediğini aktaran Wettley, eşyaların 2006 yılında çalındığını ve 2013-2014 yılları arasında Berlin'e getirildiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Wettley, ele geçirilen eşyaların müzayede şirketinin bilirkişi raporuna göre toplam 3,1 milyon avro değerinde olduğunu vurguladı.

Pfohl ve Wettley, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

JOHN LENNON KİMDİR?

John Lennon, 9 Ekim 1940’da İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya geldi. İşçi anne ve babası Lennon iki yaşındayken boşanınca, Mary teyzesinin yanında büyüdü. 17 yaşındayken, annesi Julia bir polis arabasının altında kalarak hayatını kaybetti.

1956'da lisedeyken, birlikte onlarca şarkı üreteceği Paul McCartney ile tanıştı. Şubat 1958'de Paul McCartney George Harrison'u Lennon'a tanıttı. Daha sonra Stuart Sutcliffe basçı olarak gruba katıldı ve grubun adının "The Silver Beetles" olmasını önerdi. Grup ilk kurulduğunda beş kişiydi. Temmuz 1960'da grubun adı "The Beatles" olarak değiştirildi. Bir yıl sonra da Stuart Sutcliffe grubu bırakınca Mc Cartney onun yerine bas çalmaya başlamıştı. Ve sonrasında Richard Starkey'in ayrılıp Ringo Star'ın gelişiyle grup son halini aldı. Grubun ilk 45'liği olan "Love Me Do" Ekim 1962'de piyasaya çıktı. Davulda Ringo Star (Richard Starkey), solo gitarda George Harisson, bas gitar ve vokalde Paul Mc Cartney, ritm gitar ve vokalde John Lennon. Şarkıları Paul ve John yapmaktaydı.

The Beatles ile dünya çapında başarı kazandılar, kazandıkları ödülleri kendileri bile sayamıyordu. Hem bu kadar ünlü olmak hem de aykırı tavır takınmak elbette bir takım problemlere de yol açacaktı. 1966'da Filipinler'e gittikleri bir sırada devlet başkanının grubu davet etmesinin ve Beatles’ın da resmi davetleri kabul etmediğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılırken yanlarına koruma verilmedi ve havaalanında saldırıya uğradılar.

John Lennon liseden mezun olunca ilk eşi olan Cynthia ile tanışacağı sanat okuluna gitti. 1962 senesinde John uzun zamandır sevgilisi olan Cynthia Powell ile evlendi ve bir sene sonra Julian isimli çocuğu dünyaya geldi. 1968 yılında Yoko'ya aşık olunca John Lennon, karısı Cynthia’dan boşandı. John Lennon ve Yoko Ono, 20 Mart 1969’da evlendi ve bundan birkaç ay sonra avandgard albümleri, "Unfinished Music, No.2: Life With the Lions" ve "The Wedding Album"ü yayınladılar. 'Give Peace a Chance' parçası da bu dönemde yapıldı. Arkasında, Ono, gitarcı Eric Clapton, basçı Klaus Voorman ve davulcu Alan White'dan oluşan Plastic Ono Band çalıyordu.

31 Aralık 1970 John ve üç yoldaşı kararlarını açıkladılar. John, Beatles'ı bitirmeyi devamı zor bir evliliği bitirmeye benzetip artık bir Beatle olmaktan acı çektiğini belirtti. "Beatlemania" olmasa da Beatles sona ermişti.

Altısı Yoko Ono'yla olmak üzere on bir albüm yaptı John ve bir tanesi John'a sahip olduğu onlarca lakabın yanında "hayalperest" lakabını katmış olan "Imagine" albümüydü. Yoko ve John'un bol yankılı ve politik yaşamları birilerini rahatsız etmeye başlamıştı ve uyuşturucu kullandığı bahanesi ile Amerika'ya girişi yasaklanan John uzun uğraşları sonunda 1976 yılında Amerika’ya girişini sağlayan yeşil kartı almayı başardı. Beş yıl aradan sonra müziğe dönme hazırlıkları yaptığı dönemde, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mark David Chapman tarafından 8 aralık 1980 da New York’ta kaldığı otelin önünde bir tabancadan çıkan 5 kurşunla arkasından vurulak öldürüldü.

