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Kültür-Sanat

John Wick kadrosu belli oldu

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin üçüncü filminin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı

22 Mayıs 2018 Salı, 15:50:55

Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu John Wick 3 kadrosuna sürpriz isimler katıldı. Serinin yeni filminde Halle Berry ve Anjelica Huston gibi başarılı isimler yer alacak. Kadroya ayrıca Asia Kate Dillon, Mark Dacascos ve Jason Mantzoukas dahil oldu. Seride daha önce yer alan Laurence Fishburne, Ian McShane ve Lance Reddick ise rollerine geri dönüyor.

Filmin konusu ise, John Wick iki sebepten ötürü kaçaktır. 14 milyon dolarlık açık bir kontrat yüzünden herkes peşindedir ve Continental Hotel sınırları içinde birini öldürmüştür. Kurban ise yüksek makamlardan açık kontratı açan kişidir. Çoktan infaz edilmesi gereken John'a  Continental’in yöneticisi Winston  kaçıp kaybolması için bir saat zaman verir ve Continental üyeliği kaldırılır. Her türlü hizmeti alması yasaklanan John'ın diğer üyelerle iletişimi de kesilir. John hayatta kalmak için hizmet sektörünü kullanır ve New York şehri boyunca dövüşüp  öldürerek yoluna devam etmeye çalışacaktır.

John Wick: Chapter 3, 17 Mayıs 2019’da vizyona girecek.

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