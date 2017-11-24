10 bin dolar yardım istenen evsiz Johnny Bobbitt için 290 bin dolar toplandı

ABD'de gece benzini biterek yolda kalan kadın sürücünün imdadına civardaki bir evsiz koştu. Deposu boşalan ve cebinde de nakit olmayan Kate McClure'a cebindeki son 20 doları veren evsiz Johnny Bobbitt Jr artık varlıklı bir adam.

Olayın ardından aynı bölgeye giderek evsiz adama gıda, erzak ve giysi yardımı yapan Kate McClure bunun yeterli olmadığını düşünerek kitlesek fonlama aracılığıyla para toplamaya karar verdi.

10 bin dolar hedefiyle açılan kampanya yoğun ilgi görerek trend olunca toplanan para 300 bin dolara yaklaştı. Bobbitt paranın fazlasının kendisiyle benzer durumda olan insanlar için kullanılmasını istedi.

EŞİNİN VEFATI, UYUŞTURUCU VE MADDİ PROBLEMLER

Öte yandan, tüm bu süre zarfı boyunca şu an evsiz olan Johnny Bobbitt'in arkadaşları da ortaya çıktı ve talihsiz adamın iyi dönemleriyle ilgili bilgiler verdi.

İtfaiyecilik ve acil durum sağlık personeli olarak çalıştığı öğrenilen Johnny Babbitt 2014 yılında sevgilisini kaybetmesi, yaşadığı uyuşturucu ve mali problemler sonrasında hayatını evsiz olarak sürdürmek zorunda kalmış.

Bobbitt, Temmuz 2016'da son kez aktif olduğu Facebook'ta Sade Andria Zabala'nın, "Kendimi mahvettikten sonra kendimi anladım. Ve sadece toparlanma sürecinde gerçekten kim olduğumun farkına vardım." sözünü paylaşmış. Zabala, Jim Jarmusch'un yönettiği Kahve ve Sigara filmine konu olan eserin sahibiydi.

Kate McClure olayların nasıl geliştiğini anlattığı kampanya metninde şu ifadeleri kullandı.

"Bir akşam Philadeplhia'ya doğru arabamla giderken I-95 otoyolunu depomun yeteceğini düşünerek geçebileceğimi düşündüm. Yanıldım. Daha önce hiç benzimi bitmemişti ve kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Gidebildiğim kadar gittim ve arabamı en yakın benzin istasyonunun girişine yakın bir yerde kenara çektim.

Johnny ile de tam da bu esnada tanıştım. Johnny her gün bu yolun yanında oturur. Kenara çektiğimi gördü ve bir şeylerin ters gittiğini anladı. Arabama dönmemi ve kapıları kilitlememi söyledi. Birkaç dakika sonra elinde kırmızı bir benzin bidonuyla geri geldi. Cebinde kalan son 20 doları kullanarak eve güvenle ulaşacağımdan emin olmak istedi.

Benden tek bir kuruş dahi talep etmedi ve zaten o an ona para ödeyemezdim çünkü naktim kalmamıştı. Daha sonra gidip parasını ödedim. Ceket, eldiven, şapka, kalın çorap ve her gördüğümde de ona birkaç dolar verdim.

Kendini düşünmeden bana yardım eden biri için keşke daha fazlasını yapabilseydim diye düşündüm. Öyle harika bir insan ki, onu her gördüğümde ne zaman konuşsak içimde daha fazla yardımcı olabilme isteği uyandı. bir gün yine onu görmek için durdum ve içinde yanında taşırken yiyebileceği şeyler olan bir çanta verdim. Yulaflı gofreti çıkardıktan sonra ilk söylediği şey "Sen de ister misin? oldu. Bir seferinde de 2 hediye çeki ve biraz su bıraktım. Takıldığı iki kişi vardı ve birbirlerine destek oluyorlardı. Tepkisi "elemanlara göstermek için sabırsızlanıyorum." oldu. Sadece bu iki tepkisi bile Johnny'nin ne kadar iyi kalpli biri olduğunu anlatmaya yeterli olmuyorsa ne olur bilemiyorum.

Johnny için para topluyorum. Parayla ona bir ev kiralamak, işe yarar bir araba almak ve 4-6 aylık masraflarını karşılamak istiyorum. İş bulmayı çok istiyor ve eminim her akşam temizlenip kendine bakabileceği, dinlenebileceği bir yerde hayatı normalde dönebilir.

Emin olun Johnny'nin tüm ihtiyacı küçük bir fırsat. Umuyorum ki yardımlarınızla bu fırsatı ona verebilirim. Lütfen bu adamın bir evi olması için ona yardım edin. Philadelphia şimdiden çok soğuk olmaya başladı bile, tüm kış boyunca havanın nasıl olacağını düşünemiyorum ."

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