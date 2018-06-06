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Depp'e yakın bir kaynak, "Johnny, grubu için böyle bir görünüme büründü" dedi ve ekledi: "Johnny, metod oyunculuğuna inanan bir aktör. Bu ise bir rock yıldızı görüntüsü. Ayrıca Depp'in, rock müziğin eskimeyen yıldızlarından Keith Richards'a bir saygı duruşu"