Fransa'nın en büyük rock yıldızı Johnny Hallyday, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Hallday, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Sanat dünyasında "Fransız Elvis Presley" olarak anılan ve 18 platin albümü olan Hallyday bir süre önce hayranlarını rahatlatmak için hastalığı ile ilgili açıklamasında "Birkaç ay önce halen tedavi olduğum kanser tanısı koydular. Şimdilik tehlikeli bir durumum yok, fiziksel durumum iyi durumda. Beni seven herkes için sonuna kadar hastalıkla mücadele edeceğim" demişti.

(Johnny Hallday, Ray Charles ile el sıkışırken)

JOHNNY HALLDAY KİMDİR?

Johnny Hallday 15 Haziran 1943 tarihinde Fransa'nın Paris kentinde doğdu. Annesi ve babası o doğduktan birkaç ay sonra ayrıldı. Hallday, sessiz film oyuncusu teyzesi Helene Mar ile yaşadı.. Etrafı şov dünyasıyla çevrili olan ünlü sanatçı, bu sayede gitar çalmayı öğrendi, dans dersleri aldı.

9 yaşında akrabalarıyla sahneye çıkmaya başladı. 1960'lı yıllarda Elvis Presley'den etkilenerek rock and roll müzikle ilgilenmeye başladı. Hatta hayranları onu daha sonra "Fransız Presley" olarak adlandırdı. 1997 yılında Fransa Cumhurbaşkanı JAcques Chirac tarafından Legion d'Honneur madalyasına layık görüldü.

Johnny Hallday, kariyeri boyunca 50'den fazla albüm çıkardı, albümleri 100 milyondan fazla sattı. Ayrıca pek çok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.