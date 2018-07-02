1971, 1972 ve 1973’te üst üste 3 kere kazanan Ekrem Kurt’u de geride bırakan Çelik; 2015’te Renk, 2016’da Graystorm ve 2017’de Piano Sonata ile ipi en önde göğüslemişti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Ahmet Çelik, yarışın ardından yaptığı açıklamada “Herkese nasip olmaz. Burada yarışseverler tarihe tanıklık ettiler. Şans mı, başarı mı? Ben de bunu bilmiyorum. İsmini artık ne koyarlarsa koysunlar ama 4’te 4 yaptığımız kesinleşti. Duygularımı anlatamıyorum. Bunu yaşamak lazım. Çok gururluyum” diye konuştu. Hep Beraber isimli safkanın sahibi Veysel Kahraman ise çok büyük bir hayali 20 yıl sonra gerçekleştirdiklerini belirtip emeği geçen herkese teşekkür etti.

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