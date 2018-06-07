Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli ilk transferini yapacak. Fransa'nın St Etienne kulübünde sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan Jonathan Bamba'nın transfer edileceği iddia edildi.



JONATHAN BAMBA KİMDİR?



Jonathan Bamba 26 Mart 1996 tarihinde Fransa'nın Alfortville şehrinde dünyaya gelmiştir. Jonathan Bamba Futbol kariyerine St Etienne kulübünde başlamıştır. Sağ kanat hücum oyuncusu olan Jonathan Bamba sol kanattada oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon 34 lig maçında 7 gol atıp 10 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti genç futbolcu.



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