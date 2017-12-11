Başka projelere odaklanmak için iki yıl önce Apple'ın tasarım ekibinin başından ayrılan Jonathan Ive, bugün görevinin başına döndü.

1996 yılından beri Apple'ın tasarım ekibini yöneten Ive, transparan renkli iMac'lerden ilk iPhone'a kadar şirketin birçok ikonikleşmiş ürününün tasarımlarına imza attı.

2015 yılında tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı olarak atanan ve doğrudan şirketin yeni CEO'su Tim Cook ile çalışmaya başlayan Ive, iki yıllık ayrılığında yerini tecrübeli yöneticiler Alan Dye ve Richard Howarth'a bırakmıştı.

Jonathan Ive, günlük görevlerinden uzak olduğu süreçte Cupertino'da inşa ettirilen yeni şirket kampüsü Apple Park ile Apple mağazalarıyla ilgilendi.

Dye ve Howarth, Reuters'a yaptıkları açıklamada "Apple Park'ın tamamlanmasıyla Apple tasarım liderleri doğrudan yeniden tamamen tasarıma odaklanmış olan Jony Ive'a rapor vermeye başladı.

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