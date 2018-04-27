Jong Ajax - MVV Maastricht karşılaşma önü

Hollanda Eerste Divisie maçında Jong Ajax ile MVV Maastricht, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. Maç öncesi Jong Ajax 76 puanla 1. sırada, MVV Maastricht 50 puanla 9. sırada bulunuyor. Jong Ajax, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. MVV Maastricht son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 393 kodlu maçı oynayanlar; Jong Ajax galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.80, MVV Maastricht galibiyet oranı 6.00.

Jong Ajax son hafta oynanan Cambuur Leeuwarden maçında 2-1 kazandı.

MVV Maastricht ise Waalwijk maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Jong Ajax, 37 gol attı ve 20 gol yedi.

MVV Maastricht, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda MVV Maastricht 24 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.