Jönköpings Södra - Degerfors sahaya çıkıyor

Jönköpings Södra ve Degerfors, 23 Mayıs 2018 Çarşamba günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Jönköpings Södra 10 puanla 9. sırada, Degerfors 11 puanla 7. sırada bulunuyor. Jönköpings Södra, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Degerfors, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 444 kodlu maçı oynayanlar; Jönköpings Södra galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Degerfors galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Jönköpings Södra son hafta oynanan Djurgardens maçında 1-0 yenildi.

Degerfors, IK Frej Taby karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Jönköpings Södra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Jönköpings Södra, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Degerfors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Degerfors, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.