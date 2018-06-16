Jönköpings Södra - Falkenbergs FF maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Jönköpings Södra, 17 Haziran 2018 Pazar günü Falkenbergs FF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Jönköpings Södra 15 puanla 9. sırada, Falkenbergs FF 27 puanla 1. sırada bulunuyor. Jönköpings Södra son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Falkenbergs FF, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 239 kodlu maçı oynayanlar; Jönköpings Södra galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Falkenbergs FF galibiyet oranı 2.50. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Jönköpings Södra önceki hafta Sundsvall mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Falkenbergs FF ise Kalmar karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Jönköpings Södra, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Falkenbergs FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Falkenbergs FF, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.