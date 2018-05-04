Jönköpings Södra - IK Brage Borlange düellosu

İsveç Superettan maçında Jönköpings Södra ile IK Brage Borlange, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Jönköpings Södra 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken IK Brage Borlange 9 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Jönköpings Södra, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. IK Brage Borlange son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 352 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jönköpings Södra kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, IK Brage Borlange sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Jönköpings Södra son hafta oynanan IK Brage Borlange maçında 4-0 kazandı.

IK Brage Borlange ise Jönköpings Södra karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Jönköpings Södra, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

IK Brage Borlange ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IK Brage Borlange, 2 gol atarken 1 gol yedi.