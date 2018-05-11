Jönköpings Södra - IK Frej Taby maçı heyecanı

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Jönköpings Södra, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü IK Frej Taby takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Jönköpings Södra 4 puanla 14. sırada, IK Frej Taby 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Jönköpings Södra, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. IK Frej Taby, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 281. İddaa'da Jönköpings Södra kazanır 1.35, berabere biter 3.60, IK Frej Taby kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jönköpings Södra son haftadaki Djurgardens müsabasında 1-0 yenildi.

IK Frej Taby, Degerfors karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Jönköpings Södra, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

IK Frej Taby, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. IK Frej Taby, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.