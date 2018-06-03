Jönköpings Södra - Vasby United maçı heyecanı

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Jönköpings Södra, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü Vasby United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 11 puanlı Jönköpings Södra 11. sırada bulunuyor, Vasby United 21 puana sahip ve 3. sırada. Jönköpings Södra, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vasby United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 414 kodlu maçı oynayanlar; Jönköpings Södra galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Vasby United galibiyet oranı 2.80. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jönköpings Södra önceki hafta Östersunds FK mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Vasby United ise IK Sirius FK karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Jönköpings Södra, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Vasby United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasby United, 5 gol atarken 2 gol yedi.