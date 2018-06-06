Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllığına anlaşmaya vardı.

Al-Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tüm kariyerini ülkesinde geçiren Portekizli çalıştırıcı, Vitoria Guimaraes, Braga, Benfica ve Sporting Lizbon gibi takımlarda görev yaptı.