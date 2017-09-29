Jose Mourinho: Paul Pogba uzun süre sahalardan uzak kalacak

24 yaşındaki Fransız orta saha Paul Pogba, 12 Eylül'de Basel'le oynanan ve 3-0 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanmıştı. ESPN'de yer alan habere göre Jose Mourinho, yıldız futbolcunun uzun süre forma giyemeyeceğini açıkladı.

Hafta sonunda Crystal Palace ile karşılaşacak olan Manchester United'da maçla ilgili konuşan Portekizli teknik direktör, "Pogba sakat ve yarın oynayamayacak. Zlatan, Paul ve Marcos Rojo aramızda uzun süre olmayacaklar o yüzden, onları düşünmüyorum." dedi.

Paul Pogba

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