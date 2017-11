Jose Sosa'dan 'terör' tepkisi

Trabzonspor’un sezon başında büyük uğraşlar vererek İtalyan devi Milan’dan transfer ettiği Jose Sosa, takımının devam eden Antalya kampında açıklamalar yaptı. Bordo-Mavililer’in şampiyonluk şansı ile ilgili yaptığı değerlendirmeyle sözlerine başlayan Arjantinli yıldız, birçok konuda görüşlerini paylaştı. Trabzonsporlu Jose Sosa'nın Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar şöyle:

"HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK"

“Trabzonspor gibi büyük bir camianın oyuncusu olarak, ben ve diğer arkadaşlarım şampiyonluğu düşünüyoruz. Sezonun başında iyi bir dönem geçiremedik. Dolayısıyla şu an için zor diyebilirsiniz. Ama biz içinde bulunduğumuz renkleri temsil ettiğimiz sürece bu kulüp her zaman şampiyonluğa oynayacak bir camia. Şampiyonluk kelimesi, biz ve bütün kulüpler için zor bir kelime. Ulaşılması kolay değil. Biz elimizden gelen çalışmayı yapıp kalitemizi ortaya koyarsak işler de iyi giderse şampiyonluk neden olmasın? Bu yıl veya önümüzdeki yıl, ama bu camia kalitesi, taraftarı ve geçmişi ile her zaman şampiyonluğa oynayacaktır.”

TRABZON'U NEDEN SEÇTİ?

"Türkiye’de de bazı basın organlarına göre Antalyaspor benle ilgileniyordu. Ama o zaman tam olarak Milan’dan ayrılıp ayrılmama konusunda kararımı vermemiştim. Dolasıyla benim için uzun bir süreç oldu. Menacerim Trabzonspor’un beni transfer etmek istediğini söyledi. Trabzon’un büyüklüğünü bildiğim için bu girişimlerinden dolayı çok mutlu oldum. Kulübümle de konuşmam gerekiyordu. Uzun bir görüşme oldu. Kulübün projelerini anlattılar, başkanımız benle çok ilgilendi. Trabzonspor gibi bir camiadan teklif gelince, başkan da bana projeleri 1’e 1 anlatınca kararı almam kolaylaştı. Ben de ailem ile görüştüm uzun süren konuşmalar yaptık. Sonucunda buraya gelme kararı aldım.”

"AİLEM BURAYA ÇOK ALIŞTI"

“Kariyerimde Almanya, İtalya, İspanya, Türkiye ve daha sonra tekrar Almanya’da oynadığım uzun süreli kulüpler oldu. Farklı şehirlerde oynadım, bazı şehirler iyi bazıları kötü olabiliyor. Gittiğiniz şehirlerde bir hayata alışıyorsunuz sonra değiştirmeniz gerekiyor. Aileniz de bu duruma alışıyor. Benim iki kızım var, onların da geleceğini düşünmek zorundaydım. Daha küçük yaştalar o yüzden okul ihtiyaçları yok dolayısıyla onların da geleceğini göz önünde bulundurup karar almaya çalışıyorum. Trabzon da güzel bir şehir, gayet mutlular.”

"YUSUF VE ABDÜLKADİR YILDIZ OLABİLİR"

“Yusuf ve Abdülkadir çok değerli yetenekler. Belki de gelecekte Avrupa’nın en yetenekli oyuncularından ikisi olacaklar. Futbol da iyi bir kariyere sahip olabilmeniz için yeteneğe de sahip olmanız gerekiyor. Bu yetenek onlarda fazlasıyla var. İyi de çalışıyorlar. Çalışmaları ile sahadaki performanslarıyla formayı ne kadar çok hak ettiğini gösteriyorlar. Ben de zamanında genç bir oyuncu oldum. Genç oyuncu olduğunuz zaman televizyonlara çıkmaya başlıyorsunuz. Medya sizden bahsetmeye başlıyor. Sokakta insanlar sizi tanıyor. Bir anda o oyuncular kendilerini yıldız gibi görüyor ve kariyerleri son bulabiliyor. Şu an bizi dinleyip her söylediğimize kulak asıyorlar ve denilenleri yapmaya çalışıyorlar."

"HOCA DEĞİŞİMİ HERKESİ ETKİLER"

“Hoca değişikliği futbolun içinde olan bir durum. Futbol, ayrılıklar yaşadığımız bir hayat. Hoca değişimi her oyuncuyu etkiler. Biz oyuncular olarak elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Bu yüzden para alıyoruz. Dolayısıyla bir değişim olduysa bir başarısızlık varsa bizim de payımız vardır. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Her ayrılık üzücüdür ama sonucunda devam etmeliyiz.”

"TAM KENDİMİ BULMAYA BAŞLAMIŞTIM"

“Yedek kalmam konusunda yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü hocamızın verdiği bir karar, olumlu ya da olumsuz yorum yapamam. Kimin oynayacağına tabii ki hocamız karar verecek. Ben sezon başında geldiğimde çok fazla hazırlık kampı süreci geçiremedim, yavaş yavaş hazırlanıyordum. Tam kendimi bulmaya başlamıştım o zaman da bazı istemediğimiz durumlar meydana geldi. Ama şu an hocanın kararı hakkında ben ya da başka bir oyuncu cevap veremez. Bu soruyu hocaya sorsanız daha iyi olur.”

"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ GİDİYOR"

“Türkiye ligi gayet zorlu bir lig, her takım çok iyi kadrolar kurdu. Her maç zorlu geçiyor. Kolay diyebileceğimiz herhangi bir maç yok. Beşiktaş da son yıllarda hem Avrupa’da hem lig de iyi gidiyor, şampiyon da oldular. Lig uzun bir süreç, Avrupa ise hem daha uzun hem daha zor bir süreç. Şu an için çok iyi gittiklerini söyleyebilirim, ama önemli olan bunun sonunu görebilmek.”

BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN AYRILDI?

Sosa, Beşiktaş’tan ayrıldığı dönemde hakkında çıkan haberlere tepki gösterip, “Türk halkından ricam, bana saygı göstermeleri ve sadece benim sözlerimen inanmaları. Türkiye için, asla ‘terör ülkesi’ demedim” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye gelmeden önceki süreçte uzun süre gerek internette, gerek sosyal medyada benim ve ailemin mutsuz olduğu yönünde şeyler ortaya atıldı. Taraftarımızdan tek istediğim benim söylediğim şeyleri dinlemeleri, çünkü çok fazla röportaj veren biri değilim. Genelde saha içinde konuşmaya çalışıyorum. Ama dışarıda benim ya da ailemin söylemediği gerçekle alakası olmayan şeyler yazılıyor. İnsanlar da bunları gerçekmiş gibi kabul ediyor, sonra beni eleştirmeye başlıyor. Buraya kulübün projelerini ve başkana verdiğim sözleri gerçekleştirmeye geldim."

"EŞİM DEĞİL AİLEM"

"Bana konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bunları anlatma fırsatım olmamıştı. Şunun da iyi bilinmesini istiyorum, Beşiktaş’tan ayrıldığım zaman, ayrılışımın sebebini anlatmıştım. Ama ben ne zaman ailem diye bahsetsem insanlar eşim diye algılıyor. Benim ailemden kastım; kardeşlerim, abilerim, ablalarım, annem, babam, eşim ve çocuklarım. Dolasıyla hepsinin görüşünü alıp karar alıyorum. Oradan ayrılma kararını da ben almıştım ama aileme de danışmıştım."

"TERÖRÜ AĞZIMA ALMADIM"

"Sanki ben Türkiye’ye ‘terör ülkesi’ demişim gibi konuşuldu. Ben asla böyle bir şey demedim. Desem zaten burada olmazdım. Her seferinde internetten okuduğum kadarıyla insanlar benim ayrılmamın sebebini eşimin zorlaması olarak nitelendiriyor. Bu konu beni rahatsız ediyor. Türk halkından ricam, bana saygı göstermeleri ve sadece benim söylediğim sözlere inanmaları."