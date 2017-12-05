Jose Sosa, takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya, Antalyaspor maçında omuzundan sakatlanan Durica ile birlikte kafasına darbe alan Hubocan katılmadı. Hubocan'ın ciddi bir durumu olmadığı, kontrol amaçlı antrenmana katılmadığı belirtildi.



Hafif ağrıları bulunan Onur, N'Doye ve Okay da çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Sosa takımla birlikte çalışmalara başlarken, Uğur Demirok ise düz koşu yaptı. Antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise maç yüklemesi yaptı.

Jose Sosa

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