Jose Teran - Deportivo Cuenca maçı heyecanı

Jose Teran ve Deportivo Cuenca, 19 Haziran 2018 Salı günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:15. Jose Teran 21 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Deportivo Cuenca 12 puanda ve 11. sırada. Jose Teran, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Deportivo Cuenca son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 277 kodlu maçı oynayanlar; Jose Teran galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Cuenca galibiyet oranı 0.00.

Jose Teran son haftadaki Emelec müsabasında 2-1 yenildi.

Deportivo Cuenca ise El Nacional karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Jose Teran, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Deportivo Cuenca, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Cuenca 5 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.