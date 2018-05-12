Jose Teran - El Nacional maçı öncesi rakamlar

Jose Teran ve El Nacional, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:30. 20 puanlı Jose Teran 4. sırada bulunuyor, El Nacional 12 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Jose Teran, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. El Nacional, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 377. İddaa'da Jose Teran kazanır 0.00, berabere biter 0.00, El Nacional kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Jose Teran son hafta oynanan Emelec maçında 2-1 yenildi.

El Nacional ise Deportivo Cuenca karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jose Teran, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

El Nacional, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda El Nacional 6 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.