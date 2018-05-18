Jose Teran - Emelec karşılaşma önü

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. Jose Teran, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Emelec takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi Jose Teran 20 puanla 5. sırada, Emelec 22 puanla 4. sırada bulunuyor. Jose Teran son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Emelec son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 312 kodlu maçı oynayanlar; Jose Teran galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Emelec galibiyet oranı 0.00.

Jose Teran önceki hafta Emelec mücadelesinde 2-1 yenildi.

Emelec ise Jose Teran karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Jose Teran, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Emelec, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Emelec 8 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.