Josef de Souza'dan Porto'ya destek

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'dan eski takımı Porto'ya destek mesajı geldi.

Beşiktaş'ın Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçında Souza, Instagram Stories'inden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu maçın görüntüsünün üzerine 'Haydi Porto' anlamına gelen 'Vamos Porto' paylaşımı yaptı.



Josef de Souza 2010-2012 yılları arasında Porto forması giymişti.