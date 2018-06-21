Fenerbahçeli Josef de Souza, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili bir açıklama yayınladı. Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hiçbir takımla görüşmediğini ve Fenerbahçe'de kalarak şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Josef de Souza'nın Instagram'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Ben ve temsilcim Carlos Leite medyada çıkan adım ve Premier Lig kulüpleri ile bağlantılı son haberlerden dolayı bu haberlerin yalan olduğunu ve hiçbir İngiliz kulübü ile görüşmemiz olmadığını belirtmek istiyoruz, Fernerbahçe ile bir sene de tamamlamak istediğim bir sözleşmem var ve bu sene şampiyon olabiliriz."