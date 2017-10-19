Josef de Souza Galatasaray'ı ezberliyor

Josef de Souza derbiye özel yöntemlerle hazırlanıyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Josef de Souza, son maçta kahramanı olduğu Galatasaray deplasmanına yine müthiş bir konsantrasyonla hazırlanıyor. İşte derbi haftasında tamamen bu maça odaklanan Brezilya’nın yaptıkları:

1-GALATASARAY’I EZBERLİYOR

Josef geçtiğimiz hafta teknik heyetten, bu sezon G.Saray’ın oynadığı tüm maçların videolarını istedi. Videolardan ipuçları alıyor ve bunu arkadaşlarıyla da paylaşıyor.

2-ÖZEL ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Josef tüm bu Galatasaray analizleri doğrultusunda antrenman sonlarında yanına birkaç arkadaşını alıp özel idmanlar yapıyor. Özellikle uzaktan şut çalışmaları yapıyor.

3-EVDE DERBİ PROGRAMI

Josef’in bu olağan dışı derbi atmosferine girmesine çok bağlı olduğu ailesi de büyük destek veriyor. Uyku saatlerini, dinlenme saatlerine minik çocukları bile büyük saygı gösterirken, normalde oyun oynarken kolay kolay bırakmadıkları babalarını rahat bırakıp yatmaya gönderiyor.