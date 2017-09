Josef de Souza: İlk golü bizim atmamız çok önemli

Sarı-lacivertli orta saha oyuncusu, kulüp televizyonunda katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Hafta sonunda Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma hakkındaki görüşlerini paylaşan Josef de Souza, Fenerbahçe formasının futbolcular üzerindeki sorumluluğundan söz etti.



"BEŞİKTAŞ'IN KALİTELİ BİR EKİP OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Cumartesi günü oynanacak derbiyi değerlendiren Josef de Souza, "Beşiktaş'ın kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz ve hemen hemen 3 yıldır aynı kadroyla oynuyorlar. Onların aksine biz yeni inşa edilen bir takımız. Şu anda çok kaliteli bir ekibe sahibiz. İstediğimiz pozisyonları bulursak ve herkes üzerine düşeni yaparsa iyi olacaktır. Bu kadronun ilk derbi maçı olacak. Mutluluğu fazlasıyla hak eden taraftarlarımıza umuyorum ki bunu yaşatırız" diye konuştu.



"UMARIM GÜZEL BİR AKŞAM YAŞARIZ"

Brezilyalı oyuncu, yeni transferlere derbiden bahsettiğini ifade ederek, "Soldado, Isla, Giuliano ve Neto'ya derbilerdeki atmosferi anlattım. Onlara başka hiçbir yerde ve hiçbir zaman göremeyeceklere bir atmosfer olacağını söyledim. Buradaki taraftarların oluşturacağı hava bambaşka bir hava olacak. Umuyorum galibiyetle ayrılırız. Kendi sahamızda olduğumuzu da unutmamalıyız. Özgüven adına önemli olacaktır. Umarım hem futbolcular olarak bizler hem de taraftarlarımız güzel bir akşam yaşar" şeklinde konuştu.



"YENİ TRANSFERLERE FENERBAHÇE'DEN BAHSEDİYORUM"

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda kendisine Diego'nun yardımcı olduğunu anlatan Josef de Souza, "Ben de yeni gelen arkadaşlara yardımcı oluyorum. Onlara maçların ve derbilerin öneminden bahsediyorum. Dil açısından kolaylık yaşıyoruz. Kameni, Soldado, Isla, Giuliano ve Neto ile ortak bir dil konuşmamızdan dolayı Fenerbahçe'den ve Fenerbahçe'nin yüklediği sorumluluklardan bahsediyorum. Bu formanın üzerimizde oluşturduğu baskıdan, sorumluluktan bahsediyorum. Onlara giydiğimiz formanın verdiği sorumluluğunun farkında olmaları gerektiğini anlatıyorum" ifadelerini kullandı.



"GIULIANO İLE BURAYA GELMEDEN ÖNCE KONUŞTUK"

Vatandaşı Giuliano ile transferinden önce konuştuklarını söyleyen De Souza, "Giuliano ile buraya gelmeden önce konuştuk. Her futbolcu bunu yapar. Ben de burayla ilgili her şeyi anlattım. Burası büyük bir kulüp ve bunu anlattım. Türkiye'nin en büyük kulübüne geleceğini söyledim ve bu bir gerçektir" açıklamasını yaptı.



Neto ile ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Neto'yu, Giuliano aracılığıyla tanıdım. Giuliano, böyle bir oyuncudan bahsetti. Kısa zamanda bile üst seviyede olduğunu gördüm. Bir stoper için çok önemli özelliklere sahip. Kesinlikle bu takıma katkısı olacaktır. Fenerbahçe'nin değerli oyuncuları arasında yer alacaktır" dedi.



"FENERBAHÇE'YE KATKI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Performansı ile ilgili konuşan De Souza, "Benim saha içindeki gayretim, mücadelem aynıdır. Ben şuna inanıyorum; antrenmanda iyi çalışırsanız maçta da aynı düzeydesinizdir. Maç içinde bazen yapamadıklarınız olur ve bu normaldir. Ama Josef de Souza'da "Gayret" hiçbir zaman eksik olmaz. Bu her zaman böyledir. Burada olduğum süre boyunca Fenerbahçe'ye katkı vermeye çalışacağım" açıklamasında bulundu.



"HOCAMIZIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Bu sezon Aykut Kocaman ile bir değişim yaşadıklarını anlatan orta saha oyuncusu, "Stoperlerin işini kolaylaştırma adına gerideyim. Geçtiğimiz yıl daha ön taraftaydım, bu şekilde görev yapıyordum ama bu sene biraz daha gerideyiz. Ben hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Umarım sezon boyunca takım olarak daha fazla kendimizi geliştiririz ve iyi sonuçlara imza atarız" diye konuştu.



"SON GALİBİYET GÜVEN DUYGUSUNU ORTAYA ÇIKARDI"

Son oynanan Alanyaspor maçının kendileri için öneminden bahseden sarı-lacivertli oyuncu, "Medipol Başakşehir maçında son dakikada yenen gol bizleri çok ama çok üzmüştü. Alanyaspor deplasmanında 4-1'lik skorla ayrılmak çok önemliydi. Derbi karşılaşması öncesinde özgüven anlamında kıymetliydi. Bu galibiyet birbirimize olan güven duygusunu ortaya çıkardı" şeklinde konuştu.



"İLK GOLÜ BİZİM ATMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Fenerbahçeli futbolcu, taraftar desteğinden mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Taraftarlarımızın verdiği destekten dolayı çok mutluyuz. Umuyorum aynı şekilde devam eder. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında bizlere verdikleri destekle maça ortak olduk. Taraftarımızın vereceği destek bizi motive ediyor. Önümüzde bir derbi maçı var ve ilk golü bizim atmamız çok önemli. Bu şekilde maçı domine eden taraf biz oluruz."



"LİGİN KALİTESİ HER GEÇEN SEZON ARTIYOR"

Süper Lig'i değerlendiren De Souza, "Türkiye Ligi, her yıl seviyesini daha yukarıya taşıyan bir lig. Kalite her geçen sezon artıyor. Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor yaptığı transferlerle seviyelerini yukarılara çekti. Önümüzdeki maçlarda konsantrasyonumuzu yukarılarda tutarsak izler daha iyi olacaktır. Önümüzde uzun bir periyot var ve bu periyottaki motivasyon çok önemli" dedi.

