Josef de Souza: "Siz bu kulübün enerji kaynağısınız"

Josef de Souza, G.Saray derbisinde kendilerini yalnız bırakmayan Sarı-Lacivertli taraftarlarla ilgili övgü dolu ifadeleri kullandı. Breziyalı yıldız, İnstagram’dan paylaştığı mesajında, “Sizleri içten bir şekilde tebrik ediyorum Fenerbahçe taraftarları. Dün akşam (pazar) bizim en iyi oyuncumuz oldunuz. Sayınız az olmasına rağmen sesiniz daha çok çıktı, Galatasaray stadında çok güzel bir ortam oluşturdunuz. Siz bu kulübün enerji kaynağı, gücüsünüz. Bu nedenle bizi bu şekilde desteklemeye devam edin, size çok ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

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