Fenerbahçeli futbolcular Josef de Souza ve Martin Skrtel, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Josef de Souza, Galatasaray derbisinin her futbolcunun sahada olmaktan keyif alacağı bir karşılaşma olacağını ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük derbi maçı oynanacak. İyi futbol oynayıp şampiyonluk mücadelemize devam etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar bunu devam ettirmeliyiz. Zor bir karşılaşma olacak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



"MAÇIN ANAHTARI TÜM TAKIM"

Maçın anahtarının tüm takım olacağını belirten Souza, "Sadece oyunun bir bölgesi oyunun kilidini çözemez. Tüm takımlar için geçerli bir durum var ve orta saha takımın önemli bir bölgesi. Ama takım başka oyunculardan da oluşuyor ve sadece benimle değerlendiremeyiz. Orada oynayan tüm oyuncular takıma katkı vermek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Galibiyete katkı sağlamak istiyoruz. Derbilere her zaman farklı bir konsantrasyonla hazırlanıyorum. O maçta sadece ben yokum. Beşiktaş ile oynadığımız maçta iyi bir günde değildik ve sahaya iyi bir performans yansıtamadık. Galatasaray maçları her zaman farklı olmuştur" dedi.



"19 YIL ÖNEMLİ"

Kadıköy'de Galatasaray'a 19 yıldır kaybetmemelerinin önemli olduğunu dile getiren Josef, "19 yıldır en büyük rakibimize kendi sahamızda kaybetmiyor olmak önemli bir veri. Ama her yılın hikayesi farklıdır. Her yıl o statta onlardan daha iyi olduğumuzu ispatlamamız lazım. Bu seriyi devam ettirip futbolumuzu oynamak istiyoruz. İyi oynarsak bu seriyi devam ettireceğimize inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rakip de bu seriye son vermek için elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIMIZ BİZİM GÜCÜMÜZ"

Taraftarın en büyük güçleri olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Bu sezon bazı maçlar stat boştu. Bunda bizim de hatamız var. Biz de onlara iyi bir görüntü veremedik. Ama yeni bir başlangıç için sansımız var. Cumartesi bizim için de bir fırsat. Cumartesi kazanarak yolumuza devam etmeyi başarırsak taraftarlarımız da inanıyorum ki stadı dolduracaktır. Biz şampiyonluğu onlar için istiyoruz. Onlar kulübün en temel taşı" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DERBİLERİ FARKLI"

Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinin farklı olduğunu söyleyen Josef, "Bunu hissedebiliyorsunuz. Kazanılan kupaların rekabeti arttırdığını söyleyebiliriz. Beşiktaş ve Galatasaray maçları çok özel maçlar. İki maçında zorluk düzeyi yüksek. Benim aynı tutku ve istekle çıktığım müsabakalar. Trabzon ve Başakşehir maçlarına da aynı hisle çıkıyorum. Fernando'nun oynamamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz birbirini tanıyor. Ama maç başlar dostluk biter. Ben kendi menfaatlerim için sahada olurum. Maç biter dostluğumuz tekrar devam eder" diye konuştu.



MARTIN SKRTEL: "DERBİLER ÖZELDİR"

Derbilerin özel olduğunu ifade eden Martin Skrtel, "Derbiler taraftar, kulüp ve oyuncular için özeldir. Ben daha önce birkaç kez oynadım. Motivasyon rakipten gelmez. Buradaki herkesin motivasyonu Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamaktan doğal şekilde ortaya çıkıyor. Motivasyonumuz taraftardan geliyor. Maçlara bütün halinde değerlendirerek hazırlanıyoruz. Sahada rakibinden daha iyi olmak isteyen 11 oyuncu olacak. Çünkü bu etmenler bir araya gelince başarıya ulaşıyorsunuz. Bu karşılaşmaya hazırlanıyoruz ve özgüvenimiz yüksek. Ben şunun sözünü verebilirim. Sahada bulunan herkes ellerinde ne gerekiyorsa verecek ve inanıyorum ki 3 puanı alan taraf biz olacağız" dedi.



"STRESİMİZ YOK"

Takımda stres olmadığını belirten Skrtel, "19 yıllık seri bu maçtan sonrada devam edecek. Buna inanıp güveniyoruz. Taraftarın atmosferine ve desteğine inanıyoruz. Onların desteğiyle galibiyetle ayrılan taraf olacağız" açıklamasını yaptı.



"STADIN DOLU OLMASI GÜZEL"

Maçlarda stadın dolmasının güzel olduğunu söyleyen Martin Skrtel, "Herkes dolu tribünlere karşı oynamak ister. Stadımız tamamen dolu olacak. Taraftarlar heyecanla bekliyor bizde bekliyoruz. Türkiye'nin en büyük derbisini oynayacağız. Heyecanlıyız ve o ilk çalacak düdüğü bekliyoruz. Umarım taraftarlarımıza o güzel oyunu gösteririz" diye konuştu.



"HER MAÇ FARKLIDIR"

Her maçın farklı olduğunu anlatan Skrtel, "Bazı maçlarda topun sizde olması lazım. Ama bazı maçlarda farklı şeyler denersiniz. Maça uyumunuzla ve adapte olmanızla alakalı bir durumdur. Rakibe karşı oynarken onlarda aynı düşünceyle sahaya çıkacak. Her maç aynı şeyleri yapmaya çalışmazsınız. Sonuna kadar tüm çalışkanlığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. İyi oynadığınızda topun sizde kaldığı maçta iyi futbol gözükürse puan alamayabilirsiniz. En önemlisi puanları alıp taktiği doğru belirlemek. Taktiğiniz size 3 puanı getiriyorsa o başarılı bir taktiktir" şeklinde konuştu.



"BURADA ALACAĞIMIZ 3 PUANLA DİĞER 3 PUANLAR AYNI"

Derbide alacakları puanla diğer maçlardaki puanların aynı olduğunu söyleyen Skrtel, "Sanki bir final ve son maçmış gibi davranılıyor. Evet bir derbi maçı, çok önemli. Ama burada alacağınız 3 puan da aynı diğer maçlarda da aynı. Ne kazandıktan sonra şampiyon olacağız ne de istemediğimiz puan alırsak bir şeyler bitmeyecek. Son karşılaşmanın son düdüğüne kadar her şeyimizi vereceğiz. İstediklerimiz çok belli. Şampiyonluk için mücadelemiz devam edecek" dedi.

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