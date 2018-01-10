Josef, ikinci yarı hazırlıklarının çok iyi gittiğini söylerken, "Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Yaklaşık 7 gün izin yaptık ve yeni yılla birlikte ikinci yarı hazırlıkları için çalışmalara başladık. Umarım 2018'i güzel bir şekilde bitiririz. Genel olarak idmanlar çok iyi geçiyor" dedi.
"İLK 6 MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Josef, "Hepimiz ilk 6 maçın önemini biliyoruz. Şampiyonluk yarışındaki üst sırada olan takımlarla karşılaşacağız. Artık daha az gol yiyoruz. Defansta daha az hata yapan iyi bir takımız. İlk 6 haftada zor maçlar oynayacağımızı biliyoruz ama başarabiliriz" diye konuştu.
" FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYORUM"
Yaz aylarında kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili de konuşan Josef, "Sezon başında gelen teklif artık geçti. Kendi isteğimle Fenerbahçe'de kaldım. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek ve burada başarılı olmak istiyorum. Sezon başında transferimin neden olmadığı hakkında konuşmak istemiyorum. Kendimi daha da geliştirmek ve bu gelişimimi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Josef, Aykut Kocaman'ın takıma ve kendisine etkisi hakkında da şunları söyledi:
"Aslında yeni hocamızla 6 aydır çalışıyoruz ve defans açısından daha iyiyiz. Daha az gol yiyoruz. Hocamızın sistemine çok alıştık. Çok iyi çalışıyoruz ve umarım bunun karşılığını alırız. Aykut Kocaman'ın gelişiyle daha çok oyunu okuyan ve takımı yönlendiren biri oldum. Mehmet Topal ile birlikte orta sahada boşlukları dolduran, gerektiğinde hücuma çıkan bir oyun anlayışımız var."
"OLGUNLAŞAN BİR OYUNUMUZ VAR"
Josef sezona kötü başladıklarını ancak ilk yarının sonuna doğru performanslarını yükselttiklerini belirterek, "Takımın özgüveni bu 5 galibiyetle daha da yükseldi. Sezon başında şanssızdık. Bireysel hatalar yaptık ve her yaptığımız hata bizim bir gol yememize neden oldu. Zamanla oyunumuz olgunlaştı ve daha az hata yaptık, daha az gol yedik. Daha iyi defans yapmaya başladık. Olgunlaşan bir oyunumuz var ve iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.
"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA HERKESİN ŞANSI EŞİT"
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çekişmeli geçmesiyle ilgili olarak fikirlerini söyleyen Josef, "Bu Süper Lig'in kalitesi için çok önemli. Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Şampiyonluk yarışında herkesin şansı eşit. Ama biz performansımızı sürdürerek en iddialı takım olacağız" şeklinde konuştu. Öte yandan 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü için de basın mensuplarına tebriklerini ileten Josef, "Öncelikle Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Herkes çok emek veriyor ve herkes kendini geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Herkesi tebrik ediyorum" dedi.
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