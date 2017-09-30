JT Touristik iflas etti

Turizm sektörünün 'en kötü yıl' olarak değerlendirdiği 2016'ya göre bu yıl Alman pazarında yüzde 18'e yakın düşüş görülürken, Antalya'ya Almanya'dan kötü bir haber daha geldi.
Berlin merkezli faaliyet gösteren ve 150 ülkeye hizmet veren online tur operatörü JT Touristik iflasını istedi. 4 sayfalık bir basın açıklamasıyla iflas ve sonrasındaki yeniden yapılanma süreci hakkında bilgi veren JT Touristik, geçen yıl 180 milyon euro tutarında satış yapmıştı.
Firma, Almanya'nın en önemli orta ölçekli turizm firmalarından biri olarak biliniyordu.
JT Touristik Kurucusu Jasmin Taylor
MÜŞTERİLERİNİ SİGORTA ETTİRECEK ŞİRKET BULAMADI
JT Touristik'in Almanya'dan Türkiye'ye yılda yaklaşık 50 bin turist gönderdiği, şirketin içine girdiği darboğaz nedeniyle gelecek yıl için müşterilerini sigorta ettirecek şirket bulamadığından dolayı iflasını istediği öğrenildi.
Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği'nin (SAYD) eski Başkanı Recep Yavuz, iflas başvurusunda bulunan JT Touristik'in, Antalya ve bölgesinde şu anda tatilde olan müşterilerinin 31 Ekim'e kadar sigorta güvencesi altında olduğunu kaydetti.
JT Touristik'in, Antalya'daki birkaç acenteye de hizmet verdiğini belirten Yavuz, "Bazı acenteler yoğun olarak JT Touristik ile çalışıyordu ve 3-4 bin kapasiteleri vardı" dedi.
ALMAN TURİST SAYISI GEÇEN YILA GÖRE 250 BİN AZALDI
İflas nedeninin sigorta konusunda yaşanan sorunlar olduğunun belirtildiğini de kaydeden Yavuz, "JT Touristik gelecek sezon müşterilerini sigorta ettireceği sigorta şirketi bulamıyor. Online tur operatörlüğü bıçak sırtında gibi. Benzer iflaslar İngiltere'de de yaşanmıştı. Onlinedan olan bu kaybın klasik tur operatörüne yönelmesi olası" dedi.
Öte yandan Antalya'da uzun yıllar en büyük pazar konumundaki Almanya'dan ağustos sonu itibariyle gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı.
Antalya turizm tarihinin en kötü yılı olan 2016'da 8 aylık dönemde 1 milyon 320 bin olan Alman turist sayısı bu yıl 1 milyon 83 bin kişide kaldı. 2015 yılında ise aynı dönemde bu ülkeden Antalya'ya 1 milyon 956 bin turist gelmişti.
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Misafir 44 dakika önceSizler medyada görmüyor olabilirsiniz lakin Almanya ve Amerika da durum çok vahim katmerlenmiş sanal hayat yaşanılıyor yaşatılıyor,şirketleri birer birer batıyor,Türkiye'yi kıskanıyorlar aynen öyle ama varolanı değil kendi sonlarını gördükleri için...00