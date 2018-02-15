ABD'de yaşayan 2 çocuk annesi Julia Caples, gerçek bir vampir olduğunu öne sürüyor. Tuhaf bir yer altı topluluğunu yöneten kadının çevresinde kanını emmesi için adeta ona yalvaran insanlar var. Julia ayda yarım galon yani yaklaşık 2 litre kan döküyor.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre 50 yaşındaki kadın, Pennsylvania'daki toplulukta yaşayan insanların kanlarını emerken sadece kendi nişanlısının kanını içtiğini söylüyor. Kan içme ile ilgili önyargıları kırmak istediğini söyleyen kadın, 1990'lı yılların başından beri düyanın çeşitli yerlerini dolaşıyor.

Zamanında komşusu tarafından öldürülmeye çalışıldığını söyleyen kadın, şehirden kovulduğunu ve işini kaybettiğini de söylüyor. Kendisini internette araştıranların iş vermediğini ve kolay bir hayat geçirmediğini söyleyen Julia, "Kara Gül" olarak çağrılıyor.