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HT Magazin'de yer alan habere göre, sosyal medyadaki ünlüler kervanına hiç beklenmeyen bir isim daha katıldı! Sosyal medyayı “Yapışkan bir pamuk şekeri. Cıvık cıvık” sözleriyle tanımlayan Julia Roberts, önceki gün Instagram hesabı açtı.