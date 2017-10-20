Julian Nagelsmann Hoffenheim Başakşehir maçı açıklamaları

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, çok iyi oynadıklarını ve rakiplerini büyük bir baskı altına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda rakibin defansta oynaması ve bize fazla alan bırakmaması nedeniyle oyunumuzu ileriye taşıyamadık. Defansta çok iyiydik. Özellikle ilk yarıda, rakibin kalemize gelemediğini gördük. İkinci yarıda büyük bir baskı ile 3 gol bulduk, iki-üç pozisyona daha girdik. Çok iyi bir rakibe karşı, çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim."

Bu galibiyetin, gruptan çıkmaları adına önemli olduğunun altını çizen Alman teknik adam, "Grupta başından bu yana oynamak istediğimiz futbol buydu. Önümüzdeki maçları kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nagelsmann, Medipol Başakşehir'in eksiklerinin sonucu etkileyip etkilemediği hakkında ise, "Bu ilk etapta benim sorunum değil fakat takımın eksikleri olmasına rağmen, çok iyi bir kadro ile sahaya çıktılar. Bize büyük problemler oluşturdular. Bizim de eksik ve sakatlıklarımız vardı. 'Medipol Başakşehir'in eksikleri, oyunumuzu kolaylaştırdı' diyemeyiz. Başakşehir'e hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacakları maçta şans diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.